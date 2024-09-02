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Лига наций УЕФА

Нагельсманн высказался о ближайшем матче сборной Германии

02 Сентября 2024 • 16:41 Комментировать
Германия
...
Венгрия
07.09 21:45

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящем матче Лиги наций против Венгрии. Бундестим будет принимать венгров в ближайшую субботу.

«Победа и набор трёх очков – самое главное. Конечно, мы попробуем что-то новое, но в целом содержание игры менять не планируем. Мы постараемся правильно подойти к этой игре», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Матч Германия – Венгрия стартует 7 сентября в 21:45 по московскому времени.

Добавим, что в сентябре сборная Германии также сыграет в гостях у Нидерландов. Этот матч пройдёт во вторник, 10 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн

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