Нагельсманн высказался о ближайшем матче сборной Германии

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящем матче Лиги наций против Венгрии. Бундестим будет принимать венгров в ближайшую субботу.

«Победа и набор трёх очков – самое главное. Конечно, мы попробуем что-то новое, но в целом содержание игры менять не планируем. Мы постараемся правильно подойти к этой игре», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Матч Германия – Венгрия стартует 7 сентября в 21:45 по московскому времени.

Добавим, что в сентябре сборная Германии также сыграет в гостях у Нидерландов. Этот матч пройдёт во вторник, 10 сентября.