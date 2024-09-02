Нагельсманн объяснил выбор Киммиха капитаном сборной Германии

Новым капитаном сборной Германии стал Йозуа Киммих, которого будут страховать Антонио Рюдигер и Кай Хаверц. Рулевой Бундестим Юлиан Нагельсманн дал комментарий по поводу своего выбора.

«Капитан – это делегат команды, который должен доносить мнение команды до тренерского штаба. Мы старались найти футболистов, которые имеют хорошие отношения со всеми в команде. Мы нашли хороший микс из трёх игроков. Киммих был одним из трёх капитанов на чемпионате Европы. Двух уже нет в команде, поэтому для меня Йозуа является логичным преемником», - сказал Нагельсманн журналистам.

В сентябре сборная Германии проведёт матчи Лиги наций против Венгрии и Нидерландов.