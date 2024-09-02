Нагельсманн рассказал, кто станет первым вратарём сборной Германии после ухода Нойера

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос, кто теперь займёт место в воротах национальной команды.

«Тер Штеген — новый первый номер. Он уже много лет является капитаном и лидером «Барселоны», — приводит слова Нагельсманна Barca Universal.

32-летний голкипер провел 40 матчей за сборную Германии, пропустил 48 голов и 12 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

В субботу, 7 сентября, подопечные Нагельсманна примут сборную Венгрии в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.