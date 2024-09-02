Нагельсманн высказался об уходе четырёх звёзд из сборной Германии

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался об уходе из команды четырёх статусных игроков. Как известно, выступления за сборную завершили Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган, Тони Кроос и Томас Мюллер.

«Четыре важных футболиста ушли из сборной. У них были отличные истории в команде. Как тренер я дал каждому из них обдумать решение. Всегда обидно, когда уходят очень хорошие футболисты. Но дверь ни для кого не закрыта. В спорте никогда нельзя закрывать дверь полностью», - сказал Нагельсманн журналистам.

В сентябре сборная Германии проведёт матчи Лиги наций против Венгрии и Нидерландов.