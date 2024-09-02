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Нагельсманн высказался об уходе четырёх звёзд из сборной Германии

02 Сентября 2024 • 16:29 Комментировать

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался об уходе из команды четырёх статусных игроков. Как известно, выступления за сборную завершили Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган, Тони Кроос и Томас Мюллер.

«Четыре важных футболиста ушли из сборной. У них были отличные истории в команде. Как тренер я дал каждому из них обдумать решение. Всегда обидно, когда уходят очень хорошие футболисты. Но дверь ни для кого не закрыта. В спорте никогда нельзя закрывать дверь полностью», - сказал Нагельсманн журналистам.

В сентябре сборная Германии проведёт матчи Лиги наций против Венгрии и Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мануэль Нойер Томас Мюллер Тони Кроос Илкай Гюндоган Юлиан Нагельсманн ещё теги
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