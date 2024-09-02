Нагельсманн назвал нового капитана сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн назвал нового капитана команды. Как известно, после чемпионата Европы из национальной команды ушли Илкай Гюндоган, Мануэль Нойер, Тони Кроос и Томас Мюллер.

«Мы назначили нового капитана. Им будет Йозуа Киммих. За ним идут Антонио Рюдигер и Кай Хаверц», - сказал Нагельсманн журналистам на пресс-конференции.

В этом месяце сборная Германии проведёт матчи нового сезона Лиги наций против Венгрии (7 сентября) и Нидерландов (10 сентября). Оба матча будут стартовать в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что на домашнем Евро-2024 сборная Германии дошла до четвертьфинала.