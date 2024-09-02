Сборная Франция сообщила о замене Менди в заявке

Защитник «Реала» Ферлан Менди не сможет выступить за сборную Франции в сентябре из-за полученной ранее травмы голени. Как следствие, в заявке «трёхцветных» на сентябрьский сбор произошла замена. Вместо Менди в состав прошёл Люка Динь, который на клубном уровне представляет «Астон Виллу». 31-летний Динь прибудет в расположение французской сборной в понедельник вечером. Об этом рассказывает пресс-служба команды.

В этом месяце сборная Франции проведёт стартовые матчи нового сезона Лиги наций против Италии (6 сентября) и Бельгии (9 сентября). Оба матча будут стартовать в 21:45 по московскому времени.