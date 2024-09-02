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Лига наций УЕФА

Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии

02 Сентября 2024 • 12:11 Комментировать

Тренерский штаб сборной Португалии представил заявку команды на предстоящие поединки Лиги наций. Стоит отметить, что вызов получил 39-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Напомним, что сборная Португалии проведет два поединка в сентябре. В рамках группового этапа Лиги наций подопечные Роберто Мартинеса встретятся с командами Хорватии и Польши. Матчи состоятся 5 и 8 сентября соответственно.

Криштиану играет за национальную команду с 2003 года. Нападающий принял участие в 212 поединках, в которых записал на свой счет 130 забитых мячей.

Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга

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Криштиану Роналду Сборная Португалии
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