Тренеру сборной Англии подняли зарплату

После чемпионата Европы Гарет Саутгейт принял решение уйти с должности главного тренера сборной Англии. Вскоре после этого было объявлено о том, что временным рулевым «трёх львов» стал Ли Карсли, который ранее работал с молодёжкой.

Как стало известно журналистам The Telegraph, Футбольная ассоциация Англии недавно значительно повысила Карсли заработную плату. Это может быть намёком на то, что специалист может избавиться от приставки «и.о.»

В сентябре сборная Англии проведёт два первых матча нового сезона Лиги наций. Команда Ли Карсли сыграет против Ирландии на выезде и против Финляндии дома.