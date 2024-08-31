​Лукаку не хочет играть за сборную

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку стал игроком итальянского «Наполи», но при этом он не горит желанием играть за сборную - по крайней мере, в настоящий момент. Национальной команде этой страны предстоит сыграть в Лиге наций со сборными Израиля и Франции, однако без Лукаку - тот объявил наставнику команды Доменико Тедеско, что «не чувствует себя в форме».

- Ромелу попросил не привлекать его в сборную, он не чувствует себя в форме, - цитирует слова наставника бельгийской сборной derbyderbyderby.it.

Напомним, что Ромелу Лукаку выступает за сборную Бельгии с 2010 года, он забил за неё 85 голов.