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Лига наций УЕФА

Сборная Испании объявила состав на ближайшие матчи

30 Августа 2024 • 18:35 Комментировать
Сербия
...
Испания
05.09 21:45

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал имена футболистов, вызванных на следующий сбор, в рамках которого будут проведены встречи Лиги наций УЕФА против сербов и швейцарцев. Об этом информирует пресс-служба команды в своих социальных сетях.

Вратари: Давид Райя («Арсенал» Лондон), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Роберт Санчес («Челси» Лондон).

Защитники: Пау Торрес («Астон Вилла»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Дани Вивиан («Атлетик» Бильбао), Робен ле Норман («Атлетико» Мадрид), Марк Кукурелья («Челси» Лондон), Алехандро Гримальдо («Байер 04» Леверкузен), Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Оскар Мингеса («Сельта» Виго).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Педри («Барселона»), Хосе Луис Вайя («Валенсия»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алеш Гарсия («Байер 04» Леверкузен), Дани Ольмо («Барселона»).

Нападающие: Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао), Ламин Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Айосе Перес («Вильярреал»), Хоселу («Аль-Гарафа»).

Сборная Испании является действующим обладателем данного трофея. В решающем поединке прошлого розыгрыша «фурия роха» одержала победу над сборной Хорватии. Основное время поединка закончилось со счётом 0:0, и всё решалось в серии послематчевых пенальти, где испанцы оказались сильнее.

Матч с командой Сербии начнётся 5 сентября в 21:45, а со Швейцарией - 8 сентября в 21:45. Оба поединка пройдут в гостях. 

 

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