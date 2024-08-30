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Лига наций УЕФА

39-летний Роналду получил вызов в сборную Португалии

30 Августа 2024 • 12:50 Комментировать

После летнего чемпионата Европы поговаривали, что Криштиану Роналду может завершить карьеру в сборной Португалии. Впрочем, заканчивать с выступлениями на международном уровне 39-летний звёздный форвард пока не планирует. Так, Роналду попал в список игроков, вызванных в португальскую национальную команду на сентябрьский сбор.

Отметим, что в следующем месяце сборная Португалии проведёт два матча в рамках нового сезона Лиги наций. Команда Роберто Мартинеса сыграет против Хорватии (5 сентября) и Шотландии (8 сентября). Оба матча для «европейских бразильцев» будут домашними.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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