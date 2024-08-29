Дешам: «Сборная Италии остаётся большой командой»

Сборной Франции предстоит сыграть в своём следующем матче в рамках Лиги наций со сборной Италии, которая провалила прошлый чемпионат Европы. Тем не менее, наставник французской сборной Дидье Дешам считает, что итальянская сборная остаётся одной из лучших в Старом Свете.

- Я не видел много матчей сборной Италии на Евро. Да, они рано вылетели. Сейчас буду анализировать последние игры. Несмотря на сложности, они остаются большой командой, и я очень уважаю Лучано Спаллетти, - цитирует слова Дешама pianetamilan.it.

Матч между сборными Франции и Италии состоится шестого сентября.