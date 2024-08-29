Сборная Англии огласила заявку на матчи сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА. Она выглядит следующим образом:

Вратари: Хендерсон, Пикфорд, Поуп;

Защитники: Александер-Арнольд, Колуилл, Гехи, Конса, Ливраменто, Льюис, Магуайр, Стоунс;

Полузащитники: Фоден, Галлахер, Гомес, Майну, Палмер, Райс, Гиббс-Уайт;

Нападающие: Боуэн, Эзе, Гордон, Грилиш, Кейн, Мадуэке, Сака, Уоткинс.

Напомним, что в грядущем сентябре англичане проведут два матча. 7 сентября против сборной Ирландии на выезде. А спустя пару дней, 10 сентября команда Гарета Саутгейта сразится дома со сборной Финляндии.

Ранее свою заявку огласила французская сборная.