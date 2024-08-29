Мбаппе получил вызов в сборную Франции

В следующем месяце сборная Франции проведёт матчи Лиги наций против Италии и Бельгии. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам вызвал в национальную команду таких футболистов:

Ареола, Меньян, Самба – Клаусс, Фофана, Тео Эрнандес, Конате, Кунде, Менди, Салиба, Упамекано – Фофана, Канте, Коне, Тчуамени, Заир-Эмери – Баркола, Дембеле, Гризманн, Коло-Муани, Мбаппе, Олисе, Тюрам.

Ранее появлялась информация о том, что в «Реале» хотят, чтобы Килиан Мбаппе во время сентябрьской паузы на матчи сборных получил отдых.

Против Италии сборная Франции сыграет 6 сентября, а против Бельгии – 9 сентября.