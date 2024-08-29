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Лига наций УЕФА

Дальше без Нойера: Сборная Германии объявила заявку на матчи Лиги наций

29 Августа 2024 • 11:10 Комментировать

В сентябре сборная Германии проведёт матчи Лиги наций против Венгрии и Нидерландов. Рулевой Бундестим Юлиан Нагельсманн вызвал на первый осенний сбор следующих футболистов:

Бауманн, Нюбель, тер Штеген – Антон, Хенрикс, Киммих, Кох, Миттельштадт, Раум, Шлоттербек, Та – Андрих, Джан, Фюрих, Гросс, Мусиала, Павлович, Штиллер, Вирц – Байер, Фюллькруг, Хаверц, Ундав.

Напомним, что недавно о завершении выступлений за сборную Германии объявил известный вратарь Мануэль Нойер.

Добавим, что матч против Венгрии сборная Германии проведёт 7 сентября, а матч против Нидерландов – 10 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мануэль Нойер
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