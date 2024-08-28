Тренер сборной Дании пропустит матч Лиги наций из-за... стресса

Летом в сборной Дании сменился тренер, но новый наставник, хотя и временный, не спешит приступать к работе. Мортен Вегорст пропустит матчи своей сборной против команд Швейцарии и Сербии в рамках Лиги наций. Очень удивляет объявленная причина - стресс. Так объясняет ситуацию менеджер датской сборной:

- Стресс может настигнуть всех датчан, у нас к этому относятся серьёзно. Мортену нужно отдохнуть, - заявил он.

Так может, потому датчане и считаются одними из самых счастливых на планете, потому что могут так «сачкануть» когда им угодно? Это вам не на завод переться каждый Божий день...