Роналду рассказал, сколько дней приходил в себя после вылета с Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вспомнил о вылете с чемпионата Европы. Как известно, португальцы на стадии четвертьфинала проиграли Франции по итогам серии одиннадцатиметровых ударов.

«Есть игры или моменты, которые требуют большего времени, чтобы их забыть. Например, после вылета с чемпионата Европы вследствие поражения от Франции по пенальти я приходил в себя как минимум два дня. Но это нормально из-за давления и особого момента. На третий день я вернулся в спортзал и начал работать. Нельзя оставаться в прошлом. С годами я научился продолжать работать. Так я вижу жизнь и особенно спорт», - сказал Роналду на своём канале в YouTube.

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