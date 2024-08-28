Роналду объяснил, почему рыдал на Евро-2024

Криштиану Роналду расплакался, когда на чемпионате Европы не забил пенальти в ворота Словении. Звёздный футболист вспомнил о том моменте.

«Я плакал, когда не забил пенальти, хотя думал, что Облак сделал фантастический сэйв. Но я плакал не из-за мыслей о том, что если Португалия вылетит, то мир обрушится на меня. Это было по другой причине. Люди меня не знают. Просто я забил 27 пенальти, а в тот момент после неудачи почувствовал себя плохо. Мне было грустно за всех людей, которые пришли на стадион, особенно за семью – за маму, детей, любимую. Клянусь, я не думал о критике», - сказал Роналду в программе на своём канале в YouTube.

«Некоторые эмоции невозможно скрыть. Если скрывать их, то это будет ложь самому себе Ты должен быть самим собой, и неважно, нравишься ты людям или нет. Думаете, я стану меняться в 40 лет? Конечно, нет. Когда меня критикуют, для меня это нормально. Я всегда стараюсь забивать, и для меня неважно – играть против сборной Франции или против «Аль-Иттифака», - добавил Криштиану.