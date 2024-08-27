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Наир Тикнизян вызван в сборную Армении на ближайшие игры Лиги Наций официально

27 Августа 2024 • 12:23 Комментировать

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян вызван в сборную Армении на ближайшие игры Лиги наций, об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

Напомним, что в своей группе армяне проведут два матча: 7 сентября в Ереване они встретятся со сборной Латвией, а 10 сентября в Скопье они сыграют против сборной Северной Македонии.

В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

На счету Тикнизяна 12 игр в национальной сборной Армении, в которых смог отметиться одним голом. 

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Сборная Армении Наир Тикнизян
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