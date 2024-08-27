Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян вызван в сборную Армении на ближайшие игры Лиги наций, об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

Напомним, что в своей группе армяне проведут два матча: 7 сентября в Ереване они встретятся со сборной Латвией, а 10 сентября в Скопье они сыграют против сборной Северной Македонии.

В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

На счету Тикнизяна 12 игр в национальной сборной Армении, в которых смог отметиться одним голом.