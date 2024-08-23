Тренер Португалии высказался о Криштиану Роналду

«Криштиану по-прежнему доступен для состава сборной. Он активно выступает за свой клуб, мы следим за ним, как и за другими футболистами. Роналду является нашим капитаном, у него все еще отличная физическая форма. Его отношение к делу очень важно для команды. У Криштиану очень большой опыт. Он является лучшим форвардом Португалии по многим показателям», - передает слова специалиста A Bola.