Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера

Голкипер Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в национальной сборной Германии. За Бундестим футболист выступал больше 15 лет, в которые вписались 124 матча. Теперь Нойер сосредоточится на клубной карьере.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, новым основным вратарём сборной Германии теперь будет Марк-Андре тер Штеген.

Тер Штегену 32 года, он провёл за сборную Германии 40 матчей. Перед стартом последнего чемпионата Европы представитель «Барселоны» честно призвался, что разочарован статусом второго вратаря в Бундестим.