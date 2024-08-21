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Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера

21 Августа 2024 • 16:53 Комментировать

Голкипер Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в национальной сборной Германии. За Бундестим футболист выступал больше 15 лет, в которые вписались 124 матча. Теперь Нойер сосредоточится на клубной карьере.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, новым основным вратарём сборной Германии теперь будет Марк-Андре тер Штеген.

Тер Штегену 32 года, он провёл за сборную Германии 40 матчей. Перед стартом последнего чемпионата Европы представитель «Барселоны» честно призвался, что разочарован статусом второго вратаря в Бундестим.

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