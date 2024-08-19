Черчесов: «Мы, извините, не с Вьетнамом будем играть»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о своей работе. По словам Черчесова, он посещает матчи РПЛ, чтобы что-то подчеркнуть в игре тех команд, которые играют по определённой системе. Специалист отметил, что у Казахстана впереди более серьёзные соперники, чем у России.

«Мы, извините, не с Вьетнамом будем играть. Не говорю, плохо это или хорошо. У нас другие соперники. Сборная должна играть. Когда настанет день «икс», команда должна быть готова, сразу с места в карьер будет прыгать», - слова Черчесова приведены на сайте «Матч ТВ».

Сборная Казахстана в сентябре проведёт матчи Лиги наций против Норвегии (6 сентября) и Словении (9 сентября). Для Станислава Черчесова это будут первые игры у руля казахстанской национальной команды.