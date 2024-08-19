Модрич вызван в сборную Хорватии – в сентябре ему исполнится 39 лет

Полузащитник Лука Модрич получил вызов в сборную Хорватии на сентябрьский сбор. В следующем месяце «шашечные» проведут матчи Лиги наций против Португалии (5 сентября) и Польши (8 сентября). На следующий день после второй игры Модрич отметит свой 39-й день рождения.

Напомним, что этим летом Модрич подписал новый контракт с «Реалом» - он рассчитан ещё на один сезон.

За сборную Хорватии Лука Модрич дебютировал 1 марта 2006 года. С тех пор полузащитник провёл за команду 178 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 29 голевых передач на партнёров. Этим летом хорваты не смогли выйти из группы на чемпионате Европы.