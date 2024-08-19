Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Модрич вызван в сборную Хорватии – в сентябре ему исполнится 39 лет

19 Августа 2024 • 14:20 Комментировать

Полузащитник Лука Модрич получил вызов в сборную Хорватии на сентябрьский сбор. В следующем месяце «шашечные» проведут матчи Лиги наций против Португалии (5 сентября) и Польши (8 сентября). На следующий день после второй игры Модрич отметит свой 39-й день рождения.

Напомним, что этим летом Модрич подписал новый контракт с «Реалом» - он рассчитан ещё на один сезон.

За сборную Хорватии Лука Модрич дебютировал 1 марта 2006 года. С тех пор полузащитник провёл за команду 178 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 29 голевых передач на партнёров. Этим летом хорваты не смогли выйти из группы на чемпионате Европы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» объявил о новом трансфере В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» Юран может возглавить команду в РПЛ Месси выдвинул требование вандалам Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане «Спартак» отказался отпускать Мартинса Звёздный игрок «Барселоны» сообщил клубу о намерении уйти «Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Августа
14:20 · Лига наций УЕФА
Модрич вызван в сборную Хорватии – в сентябре ему исполнится 39 лет
09 Августа
17:09 · Лига наций УЕФА
Карсли высказался после назначения тренером сборной Англии
16:56 · Лига наций УЕФА
Руни: «Было бы великолепно назначить Гвардиолу тренером сборной Англии»
14:07 · Лига наций УЕФА
«Я забыл ему сказать»: Венгер рассказал, о чём сожалеет после встречи с Саутгейтом
07 Августа
18:48 · Лига наций УЕФА
Названо имя вероятного тренера сборной Англии
14:16 · Лига наций УЕФА
Мората и Родри дисквалифицированы: УЕФА вынес решение по скандалу на Евро-2024 официально
05 Августа
15:25 · Лига наций УЕФА
Луческу возвращается в сборную Румынии 38 лет спустя
02 Августа
17:06 · Лига наций УЕФА
Жота ответил, знают ли игроки сборной Португалии решение Роналду
31 Июля
15:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп ответил на вопрос о работе со сборной Англии
30 Июля
13:28 · Лига наций УЕФА
Черчесов высказался о матчах Лиги наций
21 Июля
14:50 · Лига наций УЕФА
Из сборной Хорватии ушёл вице-капитан
11 Июля
02:19 · Лига наций УЕФА
​Исландец стал главным тренером ирландской сборной
09 Июля
13:44 · Лига наций УЕФА
Экс-игрок «Ливерпуля» возглавил сборную Уэльса официально
29 Июня
13:12 · Лига наций УЕФА
Журналист: На первый раз прощаю Черчесова
21 Июня
01:30 · Лига наций УЕФА
​В Бельгии не хотят проводить матч с Израилем в Лиге Наций 1
09 Июня
13:59 · Лига наций УЕФА
Ровно 5 лет назад Португалия выиграла первую Лигу наций
07 Июня
07:23 · Лига наций УЕФА
Черчесов назвал свои задачи на посту главного тренера сборной Казахстана
03 Июня
21:18 · Лига наций УЕФА
Англия - Босния и Герцеговина: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:16 · Лига наций УЕФА
Германия - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:53 · Лига наций УЕФА
С кем Черчесову предстоит сыграть у руля сборной Казахстана
18 Марта
14:56 · Лига наций УЕФА
Холанн поучаствовал в презентации новой формы сборной Норвегии 1 фото
14 Марта
20:47 · Лига наций УЕФА
Казахстан в закрытом матче обыграл Туркменистан
09 Февраля
20:57 · Лига наций УЕФА
​Йон Даль Томассон возглавит сборную
08 Февраля
23:42 · Лига наций УЕФА
Тедеско признался, что рад попаданию сборных Италии и Франции в одну группу с Бельгией 1
22:26 · Лига наций УЕФА
Спаллетти – о жеребьёвке Лиги наций: «Игры против сборной Франции всегда получаются напряжёнными»
Все новости
Рекомендуем