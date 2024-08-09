Карсли высказался после назначения тренером сборной Англии

Ли Карсли стал временным главным тренером сборной Англии, о чём было официально объявлено в пятницу. Специалист, который в последние годы работал с английской молодёжкой, поделился своими эмоциями после получения столь важной, хоть и временной, роли.

«Для меня большая честь стать временным тренером сборной Англии. Я хорошо знаю игроков и специфику международного футбола, поэтому готов поработать, пока Футбольная ассоциация будет искать нового тренера. Моим приоритетом будет обеспечение преемственности. Наша цель – выйти в топ-дивизион Лиги наций», - слова Карсли приводит BBC.

В сентябре сборная Англии сыграет в Лиге наций против Ирландии и Финляндии.