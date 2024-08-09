Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Карсли высказался после назначения тренером сборной Англии

09 Августа 2024 • 17:09 Комментировать

Ли Карсли стал временным главным тренером сборной Англии, о чём было официально объявлено в пятницу. Специалист, который в последние годы работал с английской молодёжкой, поделился своими эмоциями после получения столь важной, хоть и временной, роли.

«Для меня большая честь стать временным тренером сборной Англии. Я хорошо знаю игроков и специфику международного футбола, поэтому готов поработать, пока Футбольная ассоциация будет искать нового тренера. Моим приоритетом будет обеспечение преемственности. Наша цель – выйти в топ-дивизион Лиги наций», - слова Карсли приводит BBC.

В сентябре сборная Англии сыграет в Лиге наций против Ирландии и Финляндии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Ли Карсли
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне «Спартак» получил предложение по легионеру Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии» Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты
Спортивные новости
На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
17:09 · Лига наций УЕФА
Карсли высказался после назначения тренером сборной Англии
16:56 · Лига наций УЕФА
Руни: «Было бы великолепно назначить Гвардиолу тренером сборной Англии»
14:07 · Лига наций УЕФА
«Я забыл ему сказать»: Венгер рассказал, о чём сожалеет после встречи с Саутгейтом
07 Августа
18:48 · Лига наций УЕФА
Названо имя вероятного тренера сборной Англии
14:16 · Лига наций УЕФА
Мората и Родри дисквалифицированы: УЕФА вынес решение по скандалу на Евро-2024 официально
05 Августа
15:25 · Лига наций УЕФА
Луческу возвращается в сборную Румынии 38 лет спустя
02 Августа
17:06 · Лига наций УЕФА
Жота ответил, знают ли игроки сборной Португалии решение Роналду
31 Июля
15:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп ответил на вопрос о работе со сборной Англии
30 Июля
13:28 · Лига наций УЕФА
Черчесов высказался о матчах Лиги наций
21 Июля
14:50 · Лига наций УЕФА
Из сборной Хорватии ушёл вице-капитан
11 Июля
02:19 · Лига наций УЕФА
​Исландец стал главным тренером ирландской сборной
09 Июля
13:44 · Лига наций УЕФА
Экс-игрок «Ливерпуля» возглавил сборную Уэльса официально
29 Июня
13:12 · Лига наций УЕФА
Журналист: На первый раз прощаю Черчесова
21 Июня
01:30 · Лига наций УЕФА
​В Бельгии не хотят проводить матч с Израилем в Лиге Наций 1
09 Июня
13:59 · Лига наций УЕФА
Ровно 5 лет назад Португалия выиграла первую Лигу наций
07 Июня
07:23 · Лига наций УЕФА
Черчесов назвал свои задачи на посту главного тренера сборной Казахстана
03 Июня
21:18 · Лига наций УЕФА
Англия - Босния и Герцеговина: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:16 · Лига наций УЕФА
Германия - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:53 · Лига наций УЕФА
С кем Черчесову предстоит сыграть у руля сборной Казахстана
18 Марта
14:56 · Лига наций УЕФА
Холанн поучаствовал в презентации новой формы сборной Норвегии 1 фото
14 Марта
20:47 · Лига наций УЕФА
Казахстан в закрытом матче обыграл Туркменистан
09 Февраля
20:57 · Лига наций УЕФА
​Йон Даль Томассон возглавит сборную
08 Февраля
23:42 · Лига наций УЕФА
Тедеско признался, что рад попаданию сборных Италии и Франции в одну группу с Бельгией 1
22:26 · Лига наций УЕФА
Спаллетти – о жеребьёвке Лиги наций: «Игры против сборной Франции всегда получаются напряжёнными»
21:47 · Лига наций УЕФА
Дешам высказался о попадании сборной Франции в группу с Италией и Бельгией
Все новости
Рекомендуем