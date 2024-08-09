Руни: «Было бы великолепно назначить Гвардиолу тренером сборной Англии»

Известный в прошлом футболист Уэйн Руни высказался о выборе тренера для сборной Англии.

«Думаю, Англия должна смотреть в сторону топ-тренеров. Было бы великолепно назначить Гвардиолу, учитывая то, как играют его команды. Но Ли Карсли заслуживает своего шанса. Я играл с ним в «Эвертоне» - это очень хороший человек и тренер. Он хорошо справлялся с работой с молодёжной сборной. Его путь похож на путь Саутгейта. Так что я думаю, что он заслуживает этой возможности», - сказал Руни Sky Sports.

Стоит сказать, что Руни давал комментарий ещё до официального назначения Ли Карли временным рулевым сборной Англии.