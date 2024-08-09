«Я забыл ему сказать»: Венгер рассказал, о чём сожалеет после встречи с Саутгейтом

Известный тренер Арсен Венгер, который сейчас трудится в ФИФА, высказался о встрече с Гаретом Саутгейтом. Как известно, несколько недель назад Саутгейт принял решение об уходе с поста рулевого сборной Англии. Произошло это вскоре после проигранного финала Евро-2024 против Испании (1:2).

«Я видел Саутгейта после финала и забыл ему сказать: «Не принимай поспешных решений». Когда ты проигрываешь такой финал, ты всегда думаешь, что в ближайшие часы объявишь об отставке. Это единственное, о чём я жалею. Теперь англичанам нужно найти компетентного тренера, который продолжит эту работу», - цитирует Венгера портал Goal.

Ранее сообщалось, что возглавить сборную Англии может Маурисио Почеттино.