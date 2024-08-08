Сборную Англии может возглавить звёздный тренер – названо имя

Гарет Саутгейт решил покинуть тренерский мостик сборной Англии после второго проигранного финала чемпионата Европы. Теперь Футбольная ассоциация работает над поиском нового специалиста. Как стало известно изданию The I, ведущим кандидатом является Маурисио Почеттино.

Почеттино выиграл не так много трофеев, но при этом он входит в список топовых тренеров. Важным моментом является то, что Маурисио прекрасно знает английский футбол по работе с «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом» и «Челси». Почти два месяца назад аргентинец был уволен из стана «пенсионеров». В своё время он доходил с «Тоттенхэмом» до финала Лиги чемпионов.

Ближайший матч сборная Англии проведёт уже 7 сентября – против Ирландии в Лиге наций.