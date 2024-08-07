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Лига наций УЕФА

Названо имя вероятного тренера сборной Англии

07 Августа 2024 • 18:48 Комментировать

Вскоре после чемпионата Европы должность главного тренера сборной Англии покинул Гарет Саутгейт. Теперь Футбольная ассоциация ищет нового рулевого для национальной команды, а тем временем до ближайшего матча остался всего месяц.

Как сообщает BBC, скорее всего, в сентябре со сборной Англии будет работать Ли Карсли. Сейчас этот 50-летний специалист является наставником молодёжной сборной Англии. Карсли может возглавить «трёх львов» на временной основе.

В следующем месяце в рамках Лиги наций сборная Англии проведёт два матча – против Ирландии (7 сентября) и против Финляндии (10 сентября).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Ли Карсли
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