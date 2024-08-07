Сборная Испании в прошлом месяце стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию со счётом 2:1. После триумфа футболисты «красной фурии» Альваро Мората и Родри пели песню политического характера о принадлежности Гибралтара. В скором времени УЕФА запустил разбирательство, и теперь было вынесено решение.

Мората и Родри получили дисквалификации на один ближайший матч сборной Испании. Футболистов признали виновными в нарушении правил поведения и проявлениях неспортивного характера.

Таким образом, Мората и Родри пропустят стартовый матч сборной Испании в новом сезоне Лиги наций.