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Луческу возвращается в сборную Румынии 38 лет спустя

05 Августа 2024 • 15:25 Комментировать

Мирча Луческу во второй раз в карьере будет главным тренером сборной Румынии. Как сообщает местный GSP, 79-летний специалист дал согласие на работу с национальной командой страны. Соответствующий ответ Луческу дал руководителям Федерации футбола Румынии после заключительного этапа переговоров, длившегося около трёх часов. В ближайшее время ожидается официальное объявление.

Стоит сказать, что Мирча Луческу уже тренировал сборную Румынии, но было это очень давно – в 1981-1986 годах.

Отметим, что в России Мирчу Луческу прекрасно знают по работе с «Зенитом» в сезоне 2016/2017.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирча Луческу Сборная Румынии
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