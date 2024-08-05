Луческу возвращается в сборную Румынии 38 лет спустя

Мирча Луческу во второй раз в карьере будет главным тренером сборной Румынии. Как сообщает местный GSP, 79-летний специалист дал согласие на работу с национальной командой страны. Соответствующий ответ Луческу дал руководителям Федерации футбола Румынии после заключительного этапа переговоров, длившегося около трёх часов. В ближайшее время ожидается официальное объявление.

Стоит сказать, что Мирча Луческу уже тренировал сборную Румынии, но было это очень давно – в 1981-1986 годах.

Отметим, что в России Мирчу Луческу прекрасно знают по работе с «Зенитом» в сезоне 2016/2017.