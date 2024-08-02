Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Жота ответил, знают ли игроки сборной Португалии решение Роналду

02 Августа 2024 • 17:06 Комментировать

До сих пор непонятно, продолжит ли звёздный 39-летний Криштиану Роналду выступления за сборную Португалии. Комментарий на этот счёт дал другой игрок команды – Диогу Жота. Выяснилось, что каких-то инсайдов у футболистов нет.

«Я не уверен, что Евро был последним международным турниром для Роналду. Я не уверен, что он говорил об этом как о своём последнем турнире. Он – икона футбола, он много раз выигрывал «Золотой мяч». Он был для меня примером. Я был рад делить с ним раздевалку и учиться у него всему. Я буду благодарен ему за это», - цитирует Жоту портал Goal.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Португалии дошла до четвертьфинала.

👍 2
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Диогу Жота ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» готовит новый трансфер за 15 млн евро Гвардиола сообщил плохую новость о Холанне Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» «Барселона» согласовала контракт с Нико Уильямсом Станкович стал решающим фактором в саге «Спартака» с Маркиньосом Хамес Родригес близок к возвращению в Мадрид Джикия высказался о ситуации с Соболевым Тюкавин высказался после разгрома от «Спартака» Альварес: «Я видел, что сказал Гвардиола» Станкович объяснил, почему Барко получил мало игрового времени в дерби с «Динамо»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый «Пари НН» может уволить Илича
Спортивные новости
США сделали рывок, но только на второе место: кто лидер Олимпиады по медалям Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпийских игр Официально: Никита Гусев продлил контракт с московским «Динамо» На Олимпиаде сменился лидер – у кого больше золота Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Августа
17:06 · Лига наций УЕФА
Жота ответил, знают ли игроки сборной Португалии решение Роналду
31 Июля
15:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп ответил на вопрос о работе со сборной Англии
30 Июля
13:28 · Лига наций УЕФА
Черчесов высказался о матчах Лиги наций
21 Июля
14:50 · Лига наций УЕФА
Из сборной Хорватии ушёл вице-капитан
11 Июля
02:19 · Лига наций УЕФА
​Исландец стал главным тренером ирландской сборной
09 Июля
13:44 · Лига наций УЕФА
Экс-игрок «Ливерпуля» возглавил сборную Уэльса официально
29 Июня
13:12 · Лига наций УЕФА
Журналист: На первый раз прощаю Черчесова
21 Июня
01:30 · Лига наций УЕФА
​В Бельгии не хотят проводить матч с Израилем в Лиге Наций
09 Июня
13:59 · Лига наций УЕФА
Ровно 5 лет назад Португалия выиграла первую Лигу наций
07 Июня
07:23 · Лига наций УЕФА
Черчесов назвал свои задачи на посту главного тренера сборной Казахстана
03 Июня
21:18 · Лига наций УЕФА
Англия - Босния и Герцеговина: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:16 · Лига наций УЕФА
Германия - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:53 · Лига наций УЕФА
С кем Черчесову предстоит сыграть у руля сборной Казахстана
18 Марта
14:56 · Лига наций УЕФА
Холанн поучаствовал в презентации новой формы сборной Норвегии 1 фото
14 Марта
20:47 · Лига наций УЕФА
Казахстан в закрытом матче обыграл Туркменистан
09 Февраля
20:57 · Лига наций УЕФА
​Йон Даль Томассон возглавит сборную
08 Февраля
23:42 · Лига наций УЕФА
Тедеско признался, что рад попаданию сборных Италии и Франции в одну группу с Бельгией 1
22:26 · Лига наций УЕФА
Спаллетти – о жеребьёвке Лиги наций: «Игры против сборной Франции всегда получаются напряжёнными»
21:47 · Лига наций УЕФА
Дешам высказался о попадании сборной Франции в группу с Италией и Бельгией
12 Января
20:43 · Лига наций УЕФА
Сульшер готов возглавить сборную Швеции
20 Декабря
21:44 · Лига наций УЕФА
​Дюков: «Наверное, сборная России опустится в дивизион D Лиги наций»
02 Декабря
18:41 · Лига наций УЕФА
Колосков: «Мир для российских клубов и сборных закрыт, ничего не изменилось»
17:36 · Лига наций УЕФА
Билялетдинов: «Может быть, и 2025‑й также будет без участия сборной в международных играх»
24 Июня
10:41 · Лига наций УЕФА
Лионель Месси празднует день рождения 1
23 Июня
06:53 · Лига наций УЕФА
Уткин назвал главную звезду сборной Испании
Все новости
Рекомендуем