Жота ответил, знают ли игроки сборной Португалии решение Роналду

До сих пор непонятно, продолжит ли звёздный 39-летний Криштиану Роналду выступления за сборную Португалии. Комментарий на этот счёт дал другой игрок команды – Диогу Жота. Выяснилось, что каких-то инсайдов у футболистов нет.

«Я не уверен, что Евро был последним международным турниром для Роналду. Я не уверен, что он говорил об этом как о своём последнем турнире. Он – икона футбола, он много раз выигрывал «Золотой мяч». Он был для меня примером. Я был рад делить с ним раздевалку и учиться у него всему. Я буду благодарен ему за это», - цитирует Жоту портал Goal.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Португалии дошла до четвертьфинала.