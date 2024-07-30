Черчесов высказался о матчах Лиги наций

Недавно Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана. Осенью российский специалист дебютирует у руля команды, когда стартует новый сезон Лиги наций. В этом турнире соперниками казахстанской национальной команды будут сборные Австрии, Норвегии и Словении. Черчесов дал комментарий по поводу предстоящих игр.

«Сбор перед сентябрьскими матчами Лиги наций с Норвегией и Словенией будет, к сожалению, коротким, но мы постараемся выжать из него максимум. У нас очень крепкая группа, предстоят сложные игры. Но чем труднее, тем интереснее», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Станислав Черчесов до назначения в сборной Казахстана провёл без тренерской работы почти год. Прошлым летом российский специалист был уволен из «Ференцвароша» после неудачи в квалификации Лиги чемпионов.