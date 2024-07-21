Из сборной Хорватии ушёл вице-капитан

На официальном сайте Хорватского футбольного союза обнародована информация об уходе из национальной сборной одного из игроков. Речь идёт о защитнике Домагое Виде, который в последнее время имел статус вице-капитана в стане «шашечных».

«Каким бы тяжёлым ни было расставание, я ухожу гордым и счастливым», - сказал Вида в числе прочего.

Всего за сборную Хорватии Домагой Вида провёл 105 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра. На чемпионате Европы – 2024 Вида на поле не выходил, просидев в запасе все 270 игровых минут.

На клубном уровне 35-летний Вида представляет греческий АЕК.