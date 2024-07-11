​Исландец стал главным тренером ирландской сборной

Сборная Ирландии обзавелась новым главным тренером, им стал исландский специалист Хеймир Хадльгримссон. Он известен по чемпионату Европы 2016 года, когда возглавляемая Хадльгримсоном исландская команда обыграла англичан и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Помимо этого, он тренировал также сборную Ямайки.

юбопытно, что и свой первый матч в качестве наставника сборной Ирландии он также проведет против англичан - это будет в сентябре в рамках Лиги наций. И для сборной Ирландии англичане в силу известных политическо-социальных причин являются принципиальным соперником.