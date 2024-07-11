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Лига наций УЕФА

​Исландец стал главным тренером ирландской сборной

11 Июля 2024 • 02:19 Комментировать
Ирландия
...
Англия
07.09 19:00

Сборная Ирландии обзавелась новым главным тренером, им стал исландский специалист Хеймир Хадльгримссон. Он известен по чемпионату Европы 2016 года, когда возглавляемая Хадльгримсоном исландская команда обыграла англичан и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Помимо этого, он тренировал также сборную Ямайки.

юбопытно, что и свой первый матч в качестве наставника сборной Ирландии он также проведет против англичан - это будет в сентябре в рамках Лиги наций. И для сборной Ирландии англичане в силу известных политическо-социальных причин являются принципиальным соперником.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирландии Хеймир Хадльгримссон

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ИРЛАНДИЯ АНГЛИЯ
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