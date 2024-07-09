В прошлом месяце сборная Уэльса осталась без главного тренера. Роб Пэйдж был уволен в скором времени после нулевой ничьей в товарищеском матче со скромным Гибралтаром.

Теперь Футбольная ассоциация Уэльса объявила о назначении рулевым национальной команды Крейга Беллами. Контракт бывшего футболиста «Ливерпуля» рассчитан до 2028 года.

44-летний Беллами на протяжении последних двух сезонов работал в «Бёрнли». Там специалист входил в тренерский штаб Венсана Компани. Теперь Беллами попробует себя самостоятельно на уровне сборных.

Как игрок за сборную Уэльса Крейг Беллами провёл 78 матчей, в которых забил 18 голов.