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Экс-игрок «Ливерпуля» возглавил сборную Уэльса официально

09 Июля 2024 • 13:44 Комментировать

В прошлом месяце сборная Уэльса осталась без главного тренера. Роб Пэйдж был уволен в скором времени после нулевой ничьей в товарищеском матче со скромным Гибралтаром.

Теперь Футбольная ассоциация Уэльса объявила о назначении рулевым национальной команды Крейга Беллами. Контракт бывшего футболиста «Ливерпуля» рассчитан до 2028 года.

44-летний Беллами на протяжении последних двух сезонов работал в «Бёрнли». Там специалист входил в тренерский штаб Венсана Компани. Теперь Беллами попробует себя самостоятельно на уровне сборных.

Как игрок за сборную Уэльса Крейг Беллами провёл 78 матчей, в которых забил 18 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Крейг Беллами Сборная Уэльса
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