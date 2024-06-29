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Лига наций УЕФА

Журналист: На первый раз прощаю Черчесова

29 Июня 2024 • 13:12 Комментировать

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов попал в неприятную ситуацию на пресс-конференции. Российскому специалисту не понравился вопрос на казахском языке. Журналист Нурсултан Курман, который задавал этот вопрос, на первый раз простил Черчесова, о чём рассказал сам.

«В этот раз данный эпизод можно воспринять как шутку. Нет людей, которые не ошибаются. Я прощаю ему эту ошибку. Если же такое повторится и в следующий раз, то мы предпримем другие действия», - цитирует журналиста Meta-ratings.

Стоит сказать, что после этой ситуации Станислав Черчесов начал изучать казахский язык.

Добавим, что первые матчи под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана проведёт в сентябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сборная Казахстана
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