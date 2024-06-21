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Лига наций УЕФА

​В Бельгии не хотят проводить матч с Израилем в Лиге Наций

21 Июня 2024 • 01:30 Комментировать

Появился календарь расписания Лиги Наций, сборной Бельгии предстоит сыграть со сборной Израиля - и в Брюсселе уже заявили, что не видят возможности для проведения такого матча в силу вопросов безопасности. В прошлом году во время игры со Швецией в бельгийской столице уже имел место теракт, стоивший жизни двоим шведам.

Матч с Израилем - это прямо-таки изумительная возможность для различных исламистских сил высказать своё отношение к событиям на территории Сектора Газы. В Бельгии это понимают и потому уже всячески пытаются уйти от такой перспективы. И, скорее всего, так и будет.


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Сборная Бельгии Сборная Израиля
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