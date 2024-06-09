Ровно 5 лет назад Португалия выиграла первую Лигу наций

Ровно 5 лет назад, 9 июня 2019 года, состоялся финал первого розыгрыша Лиги наций. В решающей битве за трофей сошлись национальные сборные Португалии и Нидерландов. В тот вечер португальская команда отпраздновала победу с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Гонселу Гедеша.

С тех пор состоялись ещё два розыгрыша Лиги наций. В 2021 году в финале турнира успех отпраздновала сборная Франции, а в 2023 году – сборная Испании.

Следующий розыгрыш Лиги наций начнётся уже осенью текущего года. А впереди – чемпионат Европы. Континентальный футбольный форум стартует в Германии уже в пятницу, 14 июня.

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