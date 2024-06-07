Черчесов назвал свои задачи на посту главного тренера сборной Казахстана

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поведал о своих задачах в национальной команде.

«Сейчас у нас будет Лига наций, в которой надо сохранить свое место. Естественно, подготовиться к чемпионату мира», - рассказал российский специалист в эфире «Все на Матч».

Напомним, что на посту главного тренера сборной Казахстана Черчесов сменил Магомеда Адиева, покинувшего команду по семейным обстоятельствам. Предыдущим местом работы российского тренера был венгерский клуб «Ференцварош». До этого Черчесов тренировал сборную России, польскую «Легию» и еще несколько клубов.