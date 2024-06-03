С кем Черчесову предстоит сыграть у руля сборной Казахстана

3 июня стало известно, что экс-наставник сборной России Станислав Черчесов возглавит национальную команду Казахстана.

Сообщалось, что контракт Черчесова со сборной будет рассчитан до конца отборочного турнира чемпионата мира – 2026 с возможностью продления. Ожидается, что дебют россиянина на посту наставника Казахстана состоится в сентябре.

6 сентября сборная Казахстана встретится с Норвегией в рамках первого тура Лиги наций B. Кроме того, в турнире подопечным Черчесова предстоит сыграть со Словенией и Австрией. Полное расписание выглядит следующим образом: