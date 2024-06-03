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Лига наций УЕФА

С кем Черчесову предстоит сыграть у руля сборной Казахстана

03 Июня 2024 • 15:53 Комментировать

3 июня стало известно, что экс-наставник сборной России Станислав Черчесов возглавит национальную команду Казахстана.

Сообщалось, что контракт Черчесова со сборной будет рассчитан до конца отборочного турнира чемпионата мира – 2026 с возможностью продления. Ожидается, что дебют россиянина на посту наставника Казахстана состоится в сентябре.

6 сентября сборная Казахстана встретится с Норвегией в рамках первого тура Лиги наций B. Кроме того, в турнире подопечным Черчесова предстоит сыграть со Словенией и Австрией. Полное расписание выглядит следующим образом:

  • Казахстан – Норвегия (6 сентября);
  • Словения – Казахстан (9 сентября);
  • Австрия – Казахстан (10 октября);
  • Казахстан – Словения (13 октября);
  • Казахстан – Австрия (14 ноября);
  • Норвегия – Казахстан (17 ноября).
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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сборная Казахстана
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