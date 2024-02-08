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Лига наций УЕФА

​Италия, Бельгия и Франция – в одной группе: Результаты жеребьёвки Лиги наций

08 Февраля 2024 • 21:03 Комментировать

В четверг состоялась жеребьёвка Лиги наций сезона 2024/2025. Результаты приводим ниже:

Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.

Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.

Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.

Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

 

Группа B1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.

Группа В2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.

Группа В3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.

Группа В4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

 

Группа С1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.

Группа С2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар.

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Группа С3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.

Группа С4: Армения, Фареры, Северная Македония, Латвия.

 

Группа D1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра.

Матчи Лиги наций начнутся в сентябре 2024 года.

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