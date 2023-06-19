Далич: «Очень тяжёлый момент для сборной Хорватии»

Наставник сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги поединка против национальной команды Испании в финале Лиги наций.

«Очень тяжелый момент для нас. Жаль, что мы упустили этот трофей. Но при этом мы можем гордиться собой. В этот вечер Хорватия в очередной раз доказала, что может конкурировать с лучшими сборными мира», - приводятся слова специалиста на официальном сайте УЕФА.

Финальный матч между сборными Хорватии и Испании завершился вничью со счетом 0:0. Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее были пиренейские футболисты – 5:4.