Игрок сборной Хорватии Юранович: «Неприятное послевкусие после финала»

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович дал интервью представителям СМИ после финального матча Лиги наций против национальной команды Испании.

«Обе команды показали отличную игру, но у нас осталось не самое приятное послевкусие. Наша команда была близка к трофею, но в конце концов потерпела поражение. Теперь на нужно перевернуть эту страницу и начинать думать о чемпионате Европы. Мы должны вернуться еще более сильными», - цитирует Юрановича пресс-служба УЕФА.

Финальный поединок турнира завершился вничью со счетом 0:0. В серии пенальти победу добыли испанские футболисты – 5:4.