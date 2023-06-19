Ван дер Ваарт раскритиковал игру ван Дейка

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт подверг критике защитника национальной команды Виргила ван Дейка за игру в матче против Италии.

«Ван Дейка заслуженно критикуют. В моменте с голом Кьезы он абсолютно ничего не сделал. Нашей команде не хватало де Лигта, учитывая его текущую форму. Нужно не забывать об этом», - передает слова ван дер Ваарта NOS.

Напомним, что Нидерланды и Италия встречались в матче за третье место. «Скуадра адзурра» отпраздновала победу в результативном матче со счетом 3:2. Победителем турнира стала Испания, которая оказалась сильнее Хорватии (0:0, 5:4 – по пенальти).