Родри подвёл итоги финала Лиги наций

Хавбек национальной сборной Испании Родри Эрнандес дал интервью журналистам после финального матча против Хорватии в Лиге наций.

«Даже не знаю, откуда взялись силы на все это. Мы сыграли на пределе возможностей. Я просто отдал всего себя на поле. Испания проявила невероятный характер. Мы были хороши как в овертайме, так и в серии пенальти. Когда играешь в финале, важна только победа. Наша команда отлично показала себя в матче с соперником, побеждавшим на чемпионате мира Бразилию. Хорватия – сильная команда, и мы обыграли ее», - цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

Финал завершился вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были испанцы – 5:4.