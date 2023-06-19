Симон: «Испания провела хороший турнир и заслуженно победила»

Вратарь сборной Испании Унай Симон прокомментировал победу над национальной командой Хорватии в финальном поединке Лиги наций.

«Команда боролась на протяжении всех 120 минут. Но когда дело дошло до пенальти, на вратарей легла большая ответственность. От них зависит больше, чем от других.

Я уже говорил, что наша команда проявит мужество. И Испания, и Хорватия заслуживают похвалы за такой матч в конце сезона. Наша команда провела хороший турнир и заслуженно победила», - цитирует голкипера пресс-служба УЕФА.

В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 0:0, а в серии пенальти испанцы оказались точнее - 5:4.