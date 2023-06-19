Карвахаль: «Моя жена чуть не родила во время финала Лиги наций»

Латераль сборной Испании Дани Карвахаль высказался относительно победы над национальной командой Хорватии в финальном матче Лиги наций.

«Я очень рад. Это очень важный трофей в моей карьере, успех со сборной многое значит для меня. Не могу описать все свои эмоции.

Моя супруга находится на 36-й неделе беременности. Она сказала, что чуть не родила во время матча. Мои близкие очень сильно переживали. Круто, что эта история завершилась успехом», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

В игровое время соперники не смогли отметиться голами, завершив встречу со счетом 0:0. В серии пенальти победу отпраздновали испанцы – 5:4.