Димарко высказался о победе Италии над Нидерландами

Защитник сборной Италии Федерико Димарко высказался о победе над национальной командой Нидерландов в матче за третье место в Лиге наций.

«Это был нелегкий поединок, но он был хорош в плане результативности. Для нас было важно одержать победу и завершить сезон на мажорной ноте. После перерыва мы немного просели, но это нормально, ведь позади весь сезон. Поэтому усталость – это нормальное явление. Был важен результат, и мы его добились», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча завершилась победой Италии со счетом 3:2. «Скуадра адзурра» стала бронзовым призером турнира.