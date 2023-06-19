Гакпо рассказал, чего не хватило Нидерландам в матче с Италией

Форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо поделился эмоциями после поражения от национальной команды Италии в матче за третье место в Лиге наций.

«Мы плохо показали себя в первой половине. Нашей команде не хватало интенсивности, было плохое взаимодействие. После перерыва сборная проявила характер, мы вернулись в игру, однако этого оказалось недостаточно. Тренер не был доволен первым таймом, как и вся команда. Он старался нас подбодрить», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Нидерланды проиграли Италии в матче за третье место со счетом 2:3.