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Лига наций УЕФА

Майер: «Сборная Хорватии отдала все силы в финале»

19 Июня 2023 • 07:14 Комментировать

Хавбек сборной Хорватии Ловро Майер высказался о поражении от национальной команды Испании в финальном матче Лиги наций.

«Мы очень огорчены, я – тем более, ведь не смог реализовать пенальти. Однако это футбол. Наша команда отдала все на поле, но уступила в серии 11-метровых ударов. Мы провели отличный турнир», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Испании – 5:4. «Красная фурия» стала чемпионом Лиги наций, а Хорваты заняли второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Ловро Майер
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