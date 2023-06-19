Майер: «Сборная Хорватии отдала все силы в финале»

Хавбек сборной Хорватии Ловро Майер высказался о поражении от национальной команды Испании в финальном матче Лиги наций.

«Мы очень огорчены, я – тем более, ведь не смог реализовать пенальти. Однако это футбол. Наша команда отдала все на поле, но уступила в серии 11-метровых ударов. Мы провели отличный турнир», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Испании – 5:4. «Красная фурия» стала чемпионом Лиги наций, а Хорваты заняли второе место.